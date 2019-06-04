600 миллионов на Азара, Мбаппе и Погба. А Йович — уже в «Реале»

Измученный сложнейшим сезоном, игровыми проблемами и сменой тренеров «Реал Мадрид» наконец-то дождался открытия трансфертного окна. Дабы избежать повторения только закончившегося кошмара Флорентино Перес не поскупился и предоставил Зинедину Зидану практически карт-бланш на покупку новых игроков. По информации СМИ, речь идет о 600 миллионов евро, выделенных на трансферы.

Часть из этой суммы «Реал» уже успел потратить на двух футболистов. Еще до открытия трансфертного окна «сливочные» подписали 21-летнего защитника «Порту» Эдера Милитао (50 миллионов евро) и 18-летнего вингера «Сантоса» Родриго (45 миллионов евро). Естественно, что два молодых бразильца не смогли утолить трансфертные аппетиты испанского гранда. В ближайшее время ожидаются еще несколько громких сделок.

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Воссоединение лидера «Челси» с его кумиром — практически решенный вопрос. Азар не раз заявлял о своем желании поиграть под руководством Зидана, и наконец, мечта бельгийца сбудется. С лондонским клубом, за который Эден выступал 7 лет, следующим летом у бельгийца заканчивается контракт. Поэтому и сумма компенсации за 28-летнего вингера такая скромная. Всего лишь 110 миллионов евро плюс возможные 15 миллионов бонусов. «Челси» рисковал отдать футболиста даром в следующем сезоне, задирая ценник до максимума, однако «Реал» дешевить не стал.



Что ж, в любом случае, трансфер бельгийца – большой успех для «сливочных». С трудом верится, что неизменно блиставший в совершено разные периоды для лондонского клуба Азар, не сможет освоиться в Мадриде.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Переговоры по Эриксену для «сливочных» проходят не так гладко. Известный своим скупердяйством президент «шпор» Дэниэл Леви требует за игрока более 70 миллионов евро. Такую сумму «Реал» платить пока отказывается.

Мадридский клуб рассматривает датчанина в качестве сменщика 33-летнему Модричу. Несмотря на то, что Кристиан обычно играет ближе к воротам соперников, чем хорват, роли и задачи у обоих футболистов очень схожи. Будучи связующими звеньями между защитой и нападением, они являются главными креативщиками своих команд, отвечающими за развитие атак.

За прошедший сезон полузащитник «Тоттенхэма» отдал больше голевых и ключевых передач, а также чаще угрожал воротам соперников, чем его коллега из «Реала». В оборонительных навыках датчанин уступает хорвату. Однако, это не столь фатально, когда в команде есть такой «чистильщик», как Каземиро.

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С молодым форвардом «Айнтрахта», который феерил в Лиге Европы и Бундеслиге, «Реал» уже достиг договоренности. Соглашение между «Королевским клубом» и сербским футболистом рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.

Ферлан Менди («Олимпик Лион»)

Латераль «Лиона» очень близок к переходу в «Реал». Сообщается, что в ближайшее время Менди пройдет медосмотр для мадридского клуба в Париже. Сумма сделки, по предварительной информации, составит около 50 миллионов евро.



По итогам сезона француз продемонстрировал прогресс и по праву занял место в символической сборной Лиги-1 по версии Whoscored. Ферлан обладает хорошей техникой скоростью, он силен в дриблинге и отдает в среднем 1,3 ключевых паса за игру. Кроме того, молодой француз неплохо отбирает и перехватывает мячи. Скорее всего, у Марсело и Регилона появится серьезный конкурент за место в основе.

За молодым талантом «Бенфики» выстроилась очередь из топ-клубов. Кроме «Реала» на него претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико Мадрид». Каждый из этих клубов уже сделал предложение по форварду, однако ни одно из них не устроило руководство «Орлов».



«Наша цель — сохранить состав. Если кто-то предложит € 100 млн за Фелиша, мы его не продадим. Конечно, это большие деньги. В Португалии ещё не продавали игрока за такую сумму, но мы хотим побеждать на поле, и сделаем для этого всё, что потребуется. Если нам не заплатят € 120 млн, Жоау останется», — сообщал исполнительный директор «Бенфики» Домингос Соареш де Оливейра.

В прошедшем сезоне 19-летний вундеркинд забил 19 голов в 38 матчах и отдал 8 результативных передач. Сейчас переход португальца в «Реал» за такую сумму кажется маловероятным.

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Еще в марте Погба заявлял, что играть за «Реал» и Зидана – мечта любого футболиста. Сам французский специалист был тоже не прочь присоединения соотечественника к команде. Однако, рыночная стоимость футболиста (90 миллионов евро – Transfermarkt) по всей видимости, смутила Флорентино Переса.

Сейчас президент «Реала» стремится избежать полной оплаты трансфера Погба, поэтому планирует провести обмен на кого-то из троицы, ненужной Зидану (Гарет Бейл, Хамес Родригес и Кейлор Навас).

С другой стороны МЮ всеми силами старается сохранить своего лидера. Чтобы не допустить ухода француза Сульшер даже планирует передать ему капитанскую повязку. Хотя едва ли это остановит звездного полузащитника, изголодавшегося по титулам.

В случае трансфера Погба в «Реал» Зидану нужно лишь не совершить ошибку Моуринью, нагрузив ленивого француза оборонительными задачами. Поль будет полезен и оправдает вложенные средства только в роли свободного художника.

Следующая трансфертная цель «Реала» относится к разряду фантастических. Ранее сообщалось, что мадридцы поборются за Мбаппе, однако его переход в испанский клуб с каждым днем кажется все более сомнительным.

Несмотря на конфликт с Неймаром и двусмысленные слова про свое положение в ПСЖ, француз похоже не торопится менять клуб. Об этом сообщил Зинедин Зидан, заверив, что Мбаппе хорошо, там, где он сейчас находится.

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Одно можно сказать точно, сумасшедший ценник на форварда, озвученный некоторыми СМИ (280 миллионов евро) наверняка не остановит королевский клуб. После ухода Криштиану Роналду «Реалу» снова нужен лидер, способный на своих плечах тащить команду несколько лет подряд.