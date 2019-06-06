Экс-игрок «Ливерпуля»: пауза в карьере Клоппа станет катастрофой для клуба

Бывший футболист «Ливерпуля» Стив Никол поделился мыслями о возможной паузе в карьере главного тренера команды Юргена Клоппа по истечении его контракта с клубом в 2022 году.



«Думаю, в этом есть смысл. Работа главного тренера в Премьер-лиге очень напряжённая. Ты ответственен за всё: за игру команды, за поражения. Если проигрываешь слишком много, увольняют именно тебя, а не футболистов.



С другой стороны, это стало бы катастрофой для «Ливерпуля». Нельзя просто сказать: «Я собираюсь сделать паузу на один год», потому что в таком случае ты знаешь, что целый сезон с командой будут работать другие люди. И, конечно, имея такого тренера, как Клопп, клуб должен сделать всё, чтобы он остался. Так что, думаю, пауза – хорошая идея для Клоппа, но ужасная для «Ливерпуля», — цитирует Никола Goal.com со ссылкой на ESPN.

Клопп планирует сделать перерыв по окончании контракта с «Ливерпулем»