Саутгейт может предоставить финалистам ЛЧ отдых в матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может применить ротацию состава в предстоящем полуфинальном матче Лиги наций с Нидерландами.



Как сообщает The Telegraph, специалист рассматривает возможность предоставления отдыха некоторым из футболистов, принявших участие в финальной игре Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль», которая состоялась 1 июня и завершилась победой красных со счётом 2:0.



Из стана «шпор» в расположение сборной прибыли Дэнни Роуз, Эрик Дайер, Деле Алли и Гарри Кейн, в то время как красных в национальной команде представляют Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес и Джордан Хендерсон. Большинство из них вышли на поле в финале Лиги чемпионов, и Саутгейт готов предоставить некоторым из них отдых.



Матч Нидерланды – Англия состоится сегодня, 6 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в городе Гимарайнш и начнётся в 21:45 мск. Победитель сыграет в финале Лиги наций с Португалией.

Выйдет ли в старте Кейн? 5 главных интриг матча Голландия — Англия В полуфинале Лиги наций ожидается голевая феерия.