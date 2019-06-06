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Саутгейт может предоставить финалистам ЛЧ отдых в матче с Нидерландами

Саутгейт может предоставить финалистам ЛЧ отдых в матче с Нидерландами
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может применить ротацию состава в предстоящем полуфинальном матче Лиги наций с Нидерландами.

Как сообщает The Telegraph, специалист рассматривает возможность предоставления отдыха некоторым из футболистов, принявших участие в финальной игре Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль», которая состоялась 1 июня и завершилась победой красных со счётом 2:0.

Из стана «шпор» в расположение сборной прибыли Дэнни Роуз, Эрик Дайер, Деле Алли и Гарри Кейн, в то время как красных в национальной команде представляют Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес и Джордан Хендерсон. Большинство из них вышли на поле в финале Лиги чемпионов, и Саутгейт готов предоставить некоторым из них отдых.

Матч Нидерланды – Англия состоится сегодня, 6 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в городе Гимарайнш и начнётся в 21:45 мск. Победитель сыграет в финале Лиги наций с Португалией.

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