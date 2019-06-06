FA осудила поведение английских фанатов перед полуфиналом Лиги наций

Футбольная ассоциация Англии (FA) осталась недовольной поведением болельщиков сборной Англии, устроивших столкновения с полицией в преддверии полуфинального матча Лиги наций с Нидерландами.



«FA решительно осуждает события, произошедшие в Порту. Все, кто ответственен за данные правонарушения, не может считаться настоящим болельщиком сборной Англии. В футболе не рады таким людям. Они вызывают чувство стыда у команды и тысяч болельщиков, которые ведут себя подобающим образом и поддерживают своих кумиров правильным образом», — приводит заявление представителя FA The Telegraph.

Видео доступно в «твиттере» журналиста Сэма Уолласа.



Матч Нидерланды – Англия состоится сегодня, 6 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в городе Гимарайнш и начнётся в 21:45 мск. Победитель сыграет в финале Лиги наций с Португалией.