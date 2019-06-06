15 клубов РПЛ проголосовали за использование VAR, «Урал» выступил против
«Урал» стал единственным клубом Российской Премьер-Лиги, проголосовавшим против использования видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России.
«Все клубы выступили за использование в чемпионате VAR, кроме «Урала», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ходом собрания клубов РПЛ, которое проходит сегодня, 6 июня, в Москве.
Президент „Урала“ Григорий Иванов, который присутствует на собрании Премьер-Лиги, ранее неоднократно выступал против использования VAR.
В сезоне-2018/19 VAR использовался в матчах Кубка России со стадии 1/2 финала и в переходных играх между командами РПЛ и ФНЛ. Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что VAR нужно запускать в начале следующего сезона.
Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ
- 6 июня 2019
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