«Милан» согласовал контракт с главным тренером «Сампдории»

«Милан» в скором времени назначит нового специалиста на пост главного тренера, который пребывает свободным после отставки Дженнаро Гаттузо.



Как сообщает Calciomercato.com, новым наставником россонери с большой вероятностью станет Марко Джампаоло из «Сампдории». Специалист уже согласовал с «Миланом» условия контракта. Ожидается, что стороны заключат соглашение на следующей неделе, поскольку 10 июня тренер вернётся из отпуска в Хорватии.



По словам издания, контракт Джампаоло с «Миланом» будет рассчитан на два сезона, а годовой оклад составит € 2 млн.



Ранее сообщалось, что кандидатами на должность главного тренера россонери также являются Эусебио Ди Франческо, ранее возглавлявший «Рому», Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Леонарду Жардим («Монако») и Симоне Индзаги («Лацио»).



Джампаоло начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2006 году и с тех пор успел поработать в «Кальяри», «Сиене», «Катанье», «Чезене», «Брешии», «Кремонезе» и «Эмполи». «Сампдорию» специалист возглавляет с 2016 года. Под его руководством команда в минувшем сезоне заняла девятое место в турнирной таблице Серии А.

«Этот клуб – моя страсть». Гаттузо ушёл из «Милана» и отказался от денег «Россонери» не попали в Лигу чемпионов.