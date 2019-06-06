«Милан» согласовал контракт с главным тренером «Сампдории»

«Милан» в скором времени назначит нового специалиста на пост главного тренера, который пребывает свободным после отставки Дженнаро Гаттузо.
Как сообщает Calciomercato.com, новым наставником россонери с большой вероятностью станет Марко Джампаоло из «Сампдории». Специалист уже согласовал с «Миланом» условия контракта. Ожидается, что стороны заключат соглашение на следующей неделе, поскольку 10 июня тренер вернётся из отпуска в Хорватии.
По словам издания, контракт Джампаоло с «Миланом» будет рассчитан на два сезона, а годовой оклад составит € 2 млн.
Ранее сообщалось, что кандидатами на должность главного тренера россонери также являются Эусебио Ди Франческо, ранее возглавлявший «Рому», Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Леонарду Жардим («Монако») и Симоне Индзаги («Лацио»).
Джампаоло начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2006 году и с тех пор успел поработать в «Кальяри», «Сиене», «Катанье», «Чезене», «Брешии», «Кремонезе» и «Эмполи». «Сампдорию» специалист возглавляет с 2016 года. Под его руководством команда в минувшем сезоне заняла девятое место в турнирной таблице Серии А.
- 6 июня 2019
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