«Спартак» объявил о назначении в клуб нового врача

В медицинской службе красно-белых произошли изменения. Новым врачом первой команды стал Михаил Бутовский, который приступит к работе в середине июня, когда спартаковцы выйдут из отпуска. 38-летний специалист закончил ММА им. Сеченова (ныне Первый Московский государственный медицинский университет), где защитил кандидатскую диссертацию, а также Государственный университет управления.



Бутовский более 10 лет трудился анестезиологом-реаниматологом в одной из московских больниц, а с 2014 года входит в медицинский штаб сборной России по футболу. В частности, сейчас он находится в расположении национальной команды, которая готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы с Сан-Марино и Кипром.



«В медицинском штабе красно-белых Бутовский заменит Андрея Багдасаряна, которого мы благодарим за годы, проведённые в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте клуба.

Бывший врач ЦСКА Бутовский будет работать в «Спартаке»