Бывший врач ЦСКА Бутовский будет работать в «Спартаке»

Бывший врач ЦСКА Михаил Бутовский будет работать в московском «Спартаке».



«Поздравляю своего друга Михаила Бутовского с переходом на новое место работы! Со стороны „Спартака“ это лучший из возможных трансферов!» — написал врач сборной России Эдуард Безуглов на странице в «Инстаграме».



С 2014 года Бутовский входит в штаб национальной команды России. Окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова (2004). Бутовскому была присвоена учёная степень кандидата медицинских наук.



Московский «Спартак» завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков в 30 матчах. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». В первую тройку турнира вошли также «Локомотив» и «Краснодар».