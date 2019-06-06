«Ливерпуль» готов заплатить за форварда «Лилля» € 80 млн

Нападающий французского «Лилля» Николя Пепе может продолжить свою карьеру в Англии. Об этом сообщает L'Equipe.



Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» готов выложить за 24-летнего форварда сборной Кот-д'Ивуара € 80 млн. Сам футболист настроен на переезд в чемпионат Испании, однако при гарантированном попадании в состав команды Юргена Клоппа готов отправиться и в Англию.



В сезоне-2018/19 Пепе провёл 38 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 ассистами. В гонке бомбардиров Лиги 1 Николя занял второе место, на 11 мячей отстав от форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

В настоящее время в обойме Юргена Клоппа три форварда: Роберто Фирмино, Дивок Ориги и Дэниел Старридж.