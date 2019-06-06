Аджоев: Глушакова подписать не готовы, даже не рассматриваем его

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что клуб не рассматривает вариант с подписанием контракта с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.
«У нас есть спортивный директор Андрей Рудаков, который тоже поиграл в большой футбол, имеет громадный опыт работы на европейском трансферном рынке. Но без меня ничего не происходит. Он просматривает футболистов, потом подаёт мне соответствующий список. Сажусь, смотрю его, и потом принимаем решение. Разумеется, тренер в процессе тоже участвует. Обязательно смотрим игры. А как иначе? Агент может сделать такую нарезку, что увидишь Месси или Пеле. А на поле выйдет — ни мяч не может остановить, ни убежать.
Список возможных трансферов на лето уже видел. Смотрится он пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело. Дениса Глушакова в этом списке нет. Мы не готовы его подписать. Даже не рассматриваем», — заявил Аджоев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 6 июня 2019
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