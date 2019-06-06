Экс-капитан «Милана» трогательно попрощался с фанатами после семи лет в клубе

Итальянский полузащитник Риккардо Монтоливо опубликовал обращение к болельщиками «Милана». Игрок покидает итальянский клуб в качестве свободного агента.
Напомним, весь прошлый сезон он пропустил по решение тренерского штаба. 34-летний футболист выступал за «Милан» с 2012 года.
«Семь сезонов в этой великолепной футболке… Четыре сезона с капитанской повязкой.
Когда у меня забрали повязку, я не сказал ни слова… Когда меня выдворили из состава, я не сказал ни слова… Мне не дали возможности попрощаться с болельщиками на стадионе, и я не сказал ни слова.
Всё это время я словно копил силы, чтобы сейчас закричать всем болельщикам: «Спасибо!». От всего сердца.
Обиды забываются, а любовь к «Милану» остаётся навсегда. Forza Milan», — написал Риккардо в своём «инстаграме».
- 6 июня 2019
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