Экс-капитан «Милана» трогательно попрощался с фанатами после семи лет в клубе

Итальянский полузащитник Риккардо Монтоливо опубликовал обращение к болельщиками «Милана». Игрок покидает итальянский клуб в качестве свободного агента.

Напомним, весь прошлый сезон он пропустил по решение тренерского штаба. 34-летний футболист выступал за «Милан» с 2012 года.



«Семь сезонов в этой великолепной футболке… Четыре сезона с капитанской повязкой.

Когда у меня забрали повязку, я не сказал ни слова… Когда меня выдворили из состава, я не сказал ни слова… Мне не дали возможности попрощаться с болельщиками на стадионе, и я не сказал ни слова.



Всё это время я словно копил силы, чтобы сейчас закричать всем болельщикам: «Спасибо!». От всего сердца.



Обиды забываются, а любовь к «Милану» остаётся навсегда. Forza Milan», — написал Риккардо в своём «инстаграме».