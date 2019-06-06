ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» Плиеве

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА. Стоит отметить, что его контракт с клубом из Грозного истекает этим летом.



В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Плиев провёл 19 матчей за «Ахмат» (17 — в основном составе), в которых отметился одной результативной передачей. На его счету четыре жёлтые карточки.

Ранее 27-летний футболист выступал в составе «Спартака» из Нальчика, «Астаны», «Алании» и «Кайрата».

Ранее Плиев заявил, что мечтает сыграть за сборную России. Кроме того, он прокомментировал смену позиции — в ходе сезона Рашид Рахимов начал использовать его в качестве центрального защитника, до этого Заурбек выступал на левом фланге обороны.