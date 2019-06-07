Де Йонг: сборной Нидерландов придётся внимательно следить за Роналду в финале

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал результат полуфинального матча Лиги наций УЕФА с командой Англии (3:1 ДВ).

«Мы все работаем друг за друга и никогда не сдаёмся. Это не первый раз, когда мы добываем волевую победу. У Португалии много хороших игроков. Я немного смотрел их матч против Швейцарии. Роналду сделал игру, нам придётся внимательно следить за ним.

Это был удивительный сезон для нас. К сожалению, мы уступили в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА с «Аяксом», но выиграли чемпионат и кубок страны. Теперь у нас есть ещё одна возможность что-то выиграть.

В перерыве Рональд Куман сказал, чтобы мы продолжали в том же духе. У них было много свободного пространства между линиями защиты и полузащиты, но нам нужно было немного лучше работать с мячом в третьей зоне», — приводит слова де Йонга пресс-служба УЕФА.

Таким образом, в финале турнира в воскресенье, 9 июня, встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.