Саутгейт: думаю, Англия многому научилась в матче со сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат полуфинального матча Лиги наций УЕФА с командой Нидерландов (1:3 ДВ).
«Это был невероятный вечер. Я думаю, что мы многому научились в матче против высококлассной команды. Она заставила нас решать такие проблемы, с которыми мы не сталкивались в прошлом.
Мы пропустили очень глупые голы. У нас были возможности забить, но мы не воспользовались ими. На 85-й минуте ты думаешь, что твоя команда забила и сделала большой шаг к победе, но вместо этого получаешь отменённый гол, а затем пропускаешь в свои ворота… Второй гол в наши ворота просто убил команду.
Усталость сыграла свою роль при ошибках в обороне. Я требую от них сложной игры возле своих ворот, но если бы мы не играли так, то вообще бы сюда не попали. У голландцев также была грубая ошибка в защите. Мы уступили не из-за нашей манеры игры, а из-за плохого исполнения и усталости», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.
Таким образом, в финале турнира в воскресенье, 9 июня, встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.
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