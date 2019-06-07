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Чили обыграла Гаити в товарищеском матче

Чили обыграла Гаити в товарищеском матче
Футбол / Южная Америка 0

Сборная Чили одержала непростую победу над командой Гаити в товарищеском матче. Встреча прошла на чилийском стадионе «Ла-Портада» в Ла-Серене и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первыми счёт открыли футболисты сборной Гаити в середине первого тайма. Гол забил нападающий гостей Францди Пьерро с передачи защитника Карлана Аркуса на 26-й минуте. Более получаса чилийские футболисты не могли отыграться. Зато в течение двух минут второго тайма они нанесли два голевых удара в створ голкипера сборной Гаити Джонни Плесида. На 69-й минуте счёт сравнял форварда мексиканского «Тигреса» Эдуардо Варгас, а уже на 71-й хозяев вывел вперёд точный удар хавбека Хосе Фуэнсалиды, защищающего цвета местной «Универсидад Католики».

Таким образом, чилийские футболисты, несмотря на неблагоприятно складывающиеся условия матча, смогли перестроиться и одержать волевую победу сборной Гаити.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 июня 2019, пятница. 02:00 МСК
Чили
2 : 1
Гаити
0:1 – Пьерро – 26, 1:1 – Варгас – 69, 2:1 – Фуэнсалида – 71
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