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Агуэро: хочу завоевать трофей со сборной больше для Месси, чем для себя

Агуэро: хочу завоевать трофей со сборной больше для Месси, чем для себя
Футбол / Южная Америка 0

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил важность победы на предстоящем Кубке Америки для национальной команды и в частности для форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я хочу завоевать трофей со сборной больше для Месси, чем для себя. Надеюсь, однажды это всё же произойдёт. Это мечта, которой живёт Лео и все остальные. Я ставлю себя на его место и хочу сделать всё возможное, чтобы он поднял над головой кубок. Мы знаем, что он может нам дать. Команде нужно быть ментально готовой, чтобы не провалиться», — цитирует Агуэро Goal.com со ссылкой на Fox Sports Argentina.

Сборной Аргентины на групповом этапе Кубка Америки предстоит сыграть с Колумбией, Парагваем и Катаром. С составом остальных квартетов можно ознакомиться на «Чемпионате».

Месси: сборная Аргентины не является претендентом на победу на Кубке Америки
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