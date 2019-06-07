Месси: сборная Аргентины не является претендентом на победу на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси высказал мнение, что его национальная команда не является фаворитом на предстоящем Кубке Америки 2019 года.



«Мы не являемся претендентами на победу, как это было в прошлые годы. Да, у нас та же задача и тот же настрой, но в реальности Аргентина сейчас переживает перестройку. Я до сих пор чувствую себя очень уставшим как морально, так и физически. И это всё после после вылета из Лиги чемпионов», — цитирует форварда сборной Аргентины TyC Sport.

Кубок Америки пройдёт в Бразилии с 15 июня по 7 июля. На групповом этапе сборная Аргентины сыграет с командами Колумбии, Парагвая и Катара. Всего в турнире принимает участие девять национальных команд.