Месси: сборная Аргентины не является претендентом на победу на Кубке Америки
Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси высказал мнение, что его национальная команда не является фаворитом на предстоящем Кубке Америки 2019 года.
«Мы не являемся претендентами на победу, как это было в прошлые годы. Да, у нас та же задача и тот же настрой, но в реальности Аргентина сейчас переживает перестройку. Я до сих пор чувствую себя очень уставшим как морально, так и физически. И это всё после после вылета из Лиги чемпионов», — цитирует форварда сборной Аргентины TyC Sport.
Кубок Америки пройдёт в Бразилии с 15 июня по 7 июля. На групповом этапе сборная Аргентины сыграет с командами Колумбии, Парагвая и Катара. Всего в турнире принимает участие девять национальных команд.
Кубок Америки—2019. Прогноз Владимира Стогниенко на победителя турнира
- 7 июня 2019
-
11:26
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:00
-
10:53
-
10:37
-
10:29
-
10:16
-
10:08
-
09:48
-
09:46
-
09:30
-
09:24
-
09:08
-
08:31
-
07:58
-
03:55
-
03:46
-
03:24
-
03:00
-
02:56
-
02:36
-
01:59
-
01:40
-
01:28
-
01:10
-
00:59
-
00:57
-
00:42
-
00:25
-
00:23
-
00:14
- 6 июня 2019
-
23:50
-
23:44
Партнерский контент