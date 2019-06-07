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Де Йонг: надеюсь, де Лигт перейдёт в «Барселону»

Де Йонг: надеюсь, де Лигт перейдёт в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил надежду, что его друг и партнёр по сборной Нидерландов защитник Матейс де Лигт, с которым они вместе также выступали за амстердамский «Аякс» с 2016 года, присоединится к нему в каталонском клубе.

«Конечно, я хотел бы, чтобы он перешёл в «Барселону», но посмотрим, что произойдёт. Всё зависит от него. Я не знаю, как сложится его будущее, это его решение. Вам стоит спросить его об этом, но я надеюсь, что он окажется в «Барселоне».

Конечно, мы говорим об этом. Но я не могу рассказывать, что он собирается делать и о чём он думает. Я не оказываю никакого влияния на его выбор. Он должен сделать его сам вместе со своей семьёй», — приводит слова де Йонга Goal.com.

Источник: в гонке за де Лигтом осталось два клуба
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