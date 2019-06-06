Источник: в гонке за де Лигтом осталось два клуба

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт продолжит карьеру в одном из двух клубов — «Барселоне» или «ПСЖ», утверждает RMC Sport.

По сведениям источника, в гонке за 19-летним игроком амстердамского клуба осталось всего два претендента. Это чемпионы Франции и Испании. Будущее нидерландца определится в ближайшие несколько дней, однако уже известно, что ближе к трансферу футболиста находится «ПСЖ». Парижане провели переговоры с окружением защитника и сообщили, что готовы удовлетворить его финансовые требования по контракту.

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей. На счету футболиста 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 70 млн.