«Реал» представил форму на сезон-2019/20, на ней золотые вставки
Мадридский «Реал» в своём официальном «твиттере» представил домашний комплект игровой формы на следующий сезон.
Экипировка выполнена в классическом для «Королевского клуба» белом цвете. При этом на форме присутствуют золотые вставки. Техническим спонсором «сливочных» является немецкая фирма adidas.
«Реал» представил форму на сезон-2019/20, на ней золотые вставки
Фото: Официальный сайт ФК «Реал»
В минувшем сезоне «Реал» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 38 турах 68 очков и на 19 очков отстав от триумфатора первенства «Барселоны». В Лиге чемпионов «сливочные» преодолели групповой этап, однако вылетели уже на стадии 1/8 финала, проиграв «Аяксу». В Кубке Испании мадридская команда также не добилась успеха, потерпев поражение от «Барселоны» в двухматчевом полуфинальном противостоянии.
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