«Арсенал» предложил € 45 млн за двух игроков «Сампдории»

Сразу два футболиста «Сампдории» могут перебраться в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, покинуть итальянскую команду могут защитник защитник Йоаким Андерсен и полузащитник Деннис Прает, в услугах которых заинтересован лондонский «Арсенал».



По словам источника, «канониры» уже сделали «Сампдории» предложение по двум игрокам в размере € 45 млн. При этом владелец итальянского клуба Массимо Ферреро намерен выручить с продажи датчанина и бельгийца не менее € 50 млн.



В минувшем сезоне итальянской Серии А 23-летний Андерсен принял участие в 32 матчах, в которых отметился 1 результативным пасом и получил 7 жёлтых карточек. На счету 25-летнего Праета 2 гола и 3 передачи в 34 встречах первенства.

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