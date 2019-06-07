Бенатиа может вернуться в «Ювентус» после четырёх месяцев в Катаре

Защитник «Аль-Духайля» Мехди Бенатиа может во второй раз в карьере оказаться в туринском «Ювентусе».



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa, бьянконери в настоящий момент ищут футболиста в центр обороны с игровыми качествами, как у 32-летнего марокканца. Сам Бенатиа, по информации источника, готов вернуться в «Ювентус» в связи с уходом главного тренера Массимилиано Аллегри, с которым у него было недопонимание.



Бенатиа перешёл в катарский клуб в январе этого года после двух с половиной сезонов в составе бьянконери. Со «старой синьорой» защитник дважды стал чемпионом Италии, столько же раз выигрывал Кубок страны и однажды добрался до финала Лиги чемпионов. Ранее он защищал цвета «Марселя», «Удинезе», «Ромы» и «Баварии».

Бенатиа: выбрал «Аль-Духайль», а не «МЮ» из-за мусульманского окружения