Бенатиа может вернуться в «Ювентус» после четырёх месяцев в Катаре
Защитник «Аль-Духайля» Мехди Бенатиа может во второй раз в карьере оказаться в туринском «Ювентусе».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa, бьянконери в настоящий момент ищут футболиста в центр обороны с игровыми качествами, как у 32-летнего марокканца. Сам Бенатиа, по информации источника, готов вернуться в «Ювентус» в связи с уходом главного тренера Массимилиано Аллегри, с которым у него было недопонимание.
Бенатиа перешёл в катарский клуб в январе этого года после двух с половиной сезонов в составе бьянконери. Со «старой синьорой» защитник дважды стал чемпионом Италии, столько же раз выигрывал Кубок страны и однажды добрался до финала Лиги чемпионов. Ранее он защищал цвета «Марселя», «Удинезе», «Ромы» и «Баварии».
Бенатиа: выбрал «Аль-Духайль», а не «МЮ» из-за мусульманского окружения
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