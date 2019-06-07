Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира U20
В матче 1/4 финала чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Колумбии со счётом 1:0 и завоевала путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в польском Лодзе на стадионе «Видзева». Обслуживал матч арбитр Мустафа Горбаль, которому ассистировали Махмуд Ахмед Камель и Мокран Гурари.
Единственный гол был забит на 11-й минуте. Автором гола стал нападающий украинской сборной Даниил Сикан, который переправил мяч в пустые ворота после ошибки голкипера колумбийцев Кевина Мьера. В концовке встречи Колумбия осталась вдесятером из-за удаления полузащитника Хоана Карбонеро.
В полуфинале Украины сыграет с победителем матча Италия — Мали, который состоится сегодня, 7 июня, и начнётся в 19:30 мск.
- 7 июня 2019
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