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Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира U20

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира U20
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1/4 финала чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Колумбии со счётом 1:0 и завоевала путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в польском Лодзе на стадионе «Видзева». Обслуживал матч арбитр Мустафа Горбаль, которому ассистировали Махмуд Ахмед Камель и Мокран Гурари.

Единственный гол был забит на 11-й минуте. Автором гола стал нападающий украинской сборной Даниил Сикан, который переправил мяч в пустые ворота после ошибки голкипера колумбийцев Кевина Мьера. В концовке встречи Колумбия осталась вдесятером из-за удаления полузащитника Хоана Карбонеро.

В полуфинале Украины сыграет с победителем матча Италия — Мали, который состоится сегодня, 7 июня, и начнётся в 19:30 мск.

U20 ЧМ-2019 - финальный раунд. 1/4 финала
07 июня 2019, пятница. 16:30 МСК
Колумбия U20
0 : 1
Украина U20
0:1 – Сикан – 11
Удаления: Карбонеро, 86 – нет
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