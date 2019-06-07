Фанаты сборной Украины выступили против натурализации и Путина

Во Львове прошёл совместный марш болельщиков сборных Украины и Хорватии. Мероприятие было названо «маршем дружбы».
Фанаты скандировали различные лозунги, среди которых было недовольство натурализацией футболистов в национальной сборной и призывы покинуть Украину президента России Владимира Путина. Ещё одним лозунгом был «Львов только правый».
Видео можно посмотреть на канале Sport.ua в YouTube.
Фото доступно в телеграм-канале «Футбол України».
На фанатском секторе стадиона «Львов Арена» также был вывешен баннер с текстом «Нет натурализации!».
Напомним, в составе сборной Украины выступают два натурализованных бразильца — Марлос и Жуниор Мораес. Оба футболиста являются игроками ФК «Шахтёр» Донецк.
Сегодня сборная Украины встретится во Львове со сборной Сербии. Матч станет третьим поединком подопечных Андрея Шевченко в отборочном цикле чемпионата Европы — 2020.
- 7 июня 2019
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