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Фанаты сборной Украины выступили против натурализации и Путина

Фанаты сборной Украины выступили против натурализации и Путина
Футбол / Евро-2020 0

Во Львове прошёл совместный марш болельщиков сборных Украины и Хорватии. Мероприятие было названо «маршем дружбы».

Фанаты скандировали различные лозунги, среди которых было недовольство натурализацией футболистов в национальной сборной и призывы покинуть Украину президента России Владимира Путина. Ещё одним лозунгом был «Львов только правый».

Видео можно посмотреть на канале Sport.ua в YouTube.

Фото: Телеграм-канал «ФУТБОЛ УКРАЇНИ»

Фото доступно в телеграм-канале «Футбол України».

На фанатском секторе стадиона «Львов Арена» также был вывешен баннер с текстом «Нет натурализации!».

Напомним, в составе сборной Украины выступают два натурализованных бразильца — Марлос и Жуниор Мораес. Оба футболиста являются игроками ФК «Шахтёр» Донецк.

Сегодня сборная Украины встретится во Львове со сборной Сербии. Матч станет третьим поединком подопечных Андрея Шевченко в отборочном цикле чемпионата Европы — 2020.

Украина — Сербия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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