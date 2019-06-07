Дания упустила победу над Ирландией в отборе Евро-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Дании принимала национальную команду Ирландии. Встреча состоялась в Копенгагене (Дания) и завершилась с ничейным счётом — 1:1.
В первом тайме более убедительно выглядели хозяева, но забить не удалось ни им, ни ирландцам. Первый гол случился на 76-й минуте игры — Данию вывел вперёд Пьер-Эмиль Хёйберг. Казалось, победа никуда не уйдёт от хозяев, но гол Шейна Даффи за пять минут до окончания основного времени восстановил статус-кво.
Таким образом, сборная Ирландии набрала 7 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице группы D. Команда Дании с двумя набранными пунктами в двух матчах занимает четвёртую строчку в группе.
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