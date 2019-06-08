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Озил на свадьбе попросил гостей сделать пожертвования на благотворительность

Озил на свадьбе попросил гостей сделать пожертвования на благотворительность
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил 7 июня сыграл в Стамбуле свадьбу с Амине Гюльше. Одним из свидетелей стал президент Турции Реджеп Эрдоган. Новобрачные отказались от подарков и попросили гостей сделать пожертвования в благотворительный фонд, финансирующий детские операции в развивающихся странах.

«Болельщики спрашивали меня, моих родственников и друзей о подарках на нашу свадьбу. Я приглашаю всех, кто хочет и может помочь, поддержать особенный проект, близкий нашему сердцу. Мы с Амине возьмём на себя расходы на операции для тысячи нуждающихся детей», — написал Озил в «Инстаграме».

В сезоне-2018/19 Озил провёл за «Арсенал» 24 матча в английской Премьер-лиге, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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