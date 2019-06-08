Каррера: желаю болельщикам «Спартака» оставаться единым целым

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что до сих пор регулярно общается с болельщиками красно-белых. 55-летний итальянский специалист пожелал фанатам продолжать горячо поддерживать любимый клуб и оставаться единым целым.



«Чувствую ли поддержку фанатов из России? Да, чувствую поддержку и любовь болельщиков „Спартака“, даже находясь здесь, в Италии. Они пишут мне в «Инстаграме», присылают сообщения. Их поддержка, безусловно, колоссальная. Очень благодарен им за это. Очень приятно, что мы сумели добиться чемпионства и войти в историю. И я стал частью этого великого события.



Что бы пожелал фанатам „Спартака“? Посоветовал бы фанатам сплотиться вокруг команды, чтобы они являли собой единый, дружный коллектив, чтобы болели за „Спартак“", — сказал Каррера в интервью YouТube-каналу „Мы к вам приедем“.



В сезоне-2016/17 Каррера привёл „Спартак“ к чемпионству в РПЛ, под его руководством красно-белые стали также обладателями Суперкубка страны. В октябре 2018-го специалист был отправлен в отставку и на данный момент остаётся без работы.

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