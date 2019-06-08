Гиггз — Джеймсу: не пытайся быть кем-то другим, и у тебя всё будет хорошо в «МЮ»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз пожелал удачи соотечественнику, полузащитнику Даниэлю Джеймсу, который накануне перешёл из «Суонси Сити» в «Манчестер Юнайтед».



«Знаю, что фанаты „Манчестер Юнайтед“ поддержат его и будут с удовольствием наблюдать за его игрой. Думаю, это фантастика для всех — для Даниэля, и для „Манчестер Юнайтед“. Это самый большой клуб в мире, поэтому моё послание Джеймсу таково: наслаждайся вызовом, не пытайся быть кем-то другим, и у тебя всё будет хорошо», — приводит слова Гиггза The Guardian.



Условия сделки не уточняются, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма перехода должна была составить £ 15 млн (более € 17 млн).



В минувшем розыгрыше Чемпионшипа Джеймс в 33 матчах записал на свой счёт 4 мяча и 7 результативных передач, а также получил 2 жёлтые карточки. «Суонси» занял 10-е место в турнирной таблице первенства, набрав 65 очков в 46 турах.

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе хавбека «Суонси» Джеймса