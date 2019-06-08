«Урал» объявил о возвращении в клуб пяти игроков

Состав «Урала» в новом сезоне пополнят пятеро игроков, выступавших в аренде за другие команды, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

«Пять игроков «Урала», выступавших на правах аренды в составах других команд, начнут подготовку к новому сезону в составе екатеринбургского клуба. Это вратарь Дмитрий Арапов, полузащитники Никита Глушков, Александр Щербаков и Александр Ломакин, а также нападающий Артём Юсупов. Все они начнут тренироваться вместе с «Уралом» уже 12 июня, когда команда соберётся в Екатеринбурге», — сказано в заявлении «Урала».

В сезоне-2018/19 Арапов выступал за «Чайку», Щербаков — за «Эносис» (Кипр), Ломакин — за «Факел», Глушков — за «Балтику», а Юсупов — за «Зенит-2».