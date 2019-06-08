Буффон намерен продолжить карьеру в Италии

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон хочет продолжить карьеру на родине, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, приоритетным вариантом для 41-летнего вратаря является возвращение в «Парму», воспитанником которой он является. Клуб уже контактировал с футболистом о возможном подписании контракта. В ближайшие дни, когда в «Парме» определятся с планами на трансферное окно, стороны намерены возобновить переговоры.

Минувший сезон Буффон провёл в «ПСЖ». В минувшем сезоне на клубном уровне голкипер сыграл 25 матчей и пропустил 25 мячей. Парижане решили не продлевать контракт с ветераном, который был рассчитан до текущего лета. Буффон также выступал за итальянские «Парму» и «Ювентус».