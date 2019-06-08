Буффон может перейти во «Флуминенсе»
«Флуминенсе» проявляет интерес к итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону, который покинул «ПСЖ». Об этом сообщает Globo Esporte.
По данным источника, бразильский клуб может предложить голкиперу контракт в летнее трансферное окно. Буффон является свободным агентом, поэтому может достаться бразильцам бесплатно.
Ранее сообщалось, что Буффоном также интересуются «Аталанта», «Барселона», «Лацио», «Дженоа» и «Брешия».
В завершившемся сезоне 41-летний Буффон провёл 17 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 18 голов. В шести матчах итальянец сумел сохранить ворота в неприкосновенности. В составе «ПСЖ» голкипер стал победителем французского национального чемпионата. Ранее он играл за «Ювентус» и «Парму».
Агент: Буффон не собирается завершать карьеру
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