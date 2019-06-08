Тренер сборной Черногории уволен за отказ исполнять обязанности в матче с Косово

Сербский специалист, главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович отправлен в отставку после того, как отказался исполнять обязанности в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Косово (1:1).
Тумбакович, а также два игрока сборной Черногории сербского происхождения, Филип Стойкович и Мирко Иванич, отказались принять участие в игре. Сообщается, что данное решение было принято в связи с давлением сербских фанатских группировок.
«Решение Тумбаковича стало неприятным сюрпризом. Он нарушил профессиональные обязанности, прописанные в трудовом соглашении. Также выражаем сожаление в связи с тем, что Филип Стойкович и Мирко Иванич пропустили матч из-за давления определённых кругов. Вещи, которые никак не связаны со спортом, в данном случае одержали победу над спортом и футболом», — приводит текст заявления Футбольного союза Черногории Vijesti.
- 8 июня 2019
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