Россия — Сан-Марино: Смолов забил седьмой гол

Нападающий сборной России Фёдор Смолов отметился забитым мячом в ворота сборной Сан-Марино в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Этот гол стал седьмым для российской команды в этой встрече.



Форвард «Локомотива» отличился на 77-й минуте поединка. Он принял передачу от Магомеда Оздоева и пробил низом. Голкипер Сан-Марино сумел дотянуться до мяча, однако тот всё равно закатился в сетку ворот.



Сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с проигрыша команде Бельгии (1:3) и разгромной победы в матче с Казахстаном (4:0). Национальная команда Сан-Марино оба матча проиграла: с Кипром— 0:5, с Шотландией — 0:2. Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявших третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.