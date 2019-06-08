Колыванов — о рекорде сборной: в 1995-м индивидуально команда была сильнее

Известный футболист и тренер Игорь Колыванов прокомментировал рекордную победу сборной России над командой Сан-Марино со счётом 9:0 в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020.
«Я рад, что сборная России побила наш рекорд, одержав самую крупную победу в истории. Каждый рекорд должен когда-то обновляться. Понятное дело, что Сан-Марино — не самый сложный соперник, но и им нужно забить. Наши футболисты, как обычно, показали мастерство и доказали всем, что умеют хорошо играть в футбол. Не обидно, болеем за Россию.
Что касается того, сложно ли настраиваться на таких соперников, то мы на любой матч сборной настраивались, как положено. Но против таких команд выходишь всегда с запасом: ты знаешь, что в любом случае обыграешь эту команду и забьёшь. Наши сегодня вышли и сделали всё, как артисты.
Сборная, чей рекорд сегодня был побит, была сумасшедшей. Сравнивать нельзя: у нас была шикарная команда, эта тоже хороша. Мы попали в переходный период — из СССР в Россию. Может, нынешняя сборная сильна командным духом, но индивидуально все футболисты нашей команды были чуть сильнее», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Предыдущее лучшее достижение держалось с 1995 года, когда со счётом 7:0 была обыграна всё та же сборная Сан-Марино. Колыванов принимал участие в той встрече.
- 8 июня 2019
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