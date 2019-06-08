Черчесов: через два дня у сборной игра с соперником совершенно другого уровня

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино (9:0) высказался о предстоящей игре с Кипром.



«Я уже в раздевалке поздравил команду и подобрал правильные слова. Мы профессиональные люди, а через два дня игра. Кипр — соперник совершенно другого уровня. Сегодня они играют с шотландцами. Посмотрим, как они сыграют. Мы находимся в турнире, к каждой игре есть стратегия и тактика, и из этого мы всегда будем исходить. Хочется и в Нижнем Новгороде показать качественный футбол. Нужно принять правильные решения», — сказал Черчесов на пресс-конференции.



Сборная России набрала 6 очков и в настоящий момент занимает второе место в группе I, уступая Бельгии по дополнительным показателям, при этом у бельгийцев есть игра в запасе. С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Есть рекорд! Сборная России уничтожила Сан-Марино Раньше крупнее 7:0 наши не побеждали.