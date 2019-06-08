Сборная Франции проиграла Турции в выездном матче отбора на Евро-2020
В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Турции принимала Францию. Матч состоялся на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье и завершился победой хозяев со счётом 2:0.
Турецкая команда вышла вперёд на 30-й минуте после точного удара защитника Кана Айхана. Под занавес первого тайма хозяева удвоили преимущество усилиями полузащитника Дженгиза Ундера. Во второй половине встречи действующие чемпионы мира не сумели поразить ворота соперника, и счёт так и не изменился.
Сборная Турции, набрав 9 очков, поднялась на первое место в группе H. Франция осталась с 6 очками и теперь занимает вторую строчку, опережая Исландию по дополнительным показателям. С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 8 июня 2019
-
23:55
-
23:44
-
23:38
-
23:24
-
23:07
-
23:04
-
22:58
-
22:50
-
22:42
-
22:37
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:07
-
21:36
-
21:34
-
21:28
-
21:26
-
21:17
-
21:04
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:42
-
20:37
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:06
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:41
-
19:36
-
19:32
Партнерский контент