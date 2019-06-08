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Сборная Франции проиграла Турции в выездном матче отбора на Евро-2020

Сборная Франции проиграла Турции в выездном матче отбора на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Турции принимала Францию. Матч состоялся на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Турецкая команда вышла вперёд на 30-й минуте после точного удара защитника Кана Айхана. Под занавес первого тайма хозяева удвоили преимущество усилиями полузащитника Дженгиза Ундера. Во второй половине встречи действующие чемпионы мира не сумели поразить ворота соперника, и счёт так и не изменился.

Сборная Турции, набрав 9 очков, поднялась на первое место в группе H. Франция осталась с 6 очками и теперь занимает вторую строчку, опережая Исландию по дополнительным показателям. С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 21:45 МСК
Турция
2 : 0
Франция
1:0 – Айхан – 30, 2:0 – Ундер – 40
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