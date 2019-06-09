Бельгийцы обыграли Казахстан и обошли Россию в отборочной группе Евро-2020

Сборная Бельгии в домашнем матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 выиграла у команды Казахстана — 3:0.



На 11-й минуте поединка счёт открыл Дрис Мертенс с передачи Эдена Азара. Уже через три минуты Мертенс сам выступил в роли ассистента. Тимоти Кастань удвоил преимущество бельгийцев. Со счётом 2:0 команды ушли на перерыв.



Спустя всего пять минут после начала второго тайма Ромелу Лукаку установил окончательный счёт в матче — 3:0. Бельгийцы обошли сборную России в группе I и с девятью очками возглавляют таблицу. Казахстан занимает пятое место после трёх туров.



В группе I сегодня встречались также команды Шотландии и Кипра. Болельщикам пришлось ждать гола до 61-й минуты, когда Эндрю Робертсон вывел шотландцев вперёд. За три минуты до окончания основного времени матча киприоты сравняли счёт усилиями Яниса Кусулоса, однако сохранить ничью им не удалось. Спустя две минуты отличился Оливер Бёрк, который принёс шотландцам победу со счётом 2:1.



Британская команда имеет одинаковое количество очков с идущими вторыми россиянами, но уступает им по дополнительным показателям. Кипр с тремя очками занимает четвёртое место в группе.