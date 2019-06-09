«Тоттенхэм» предложит «Лиону» $ 63 млн за «нового Канте»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает возможность приобретения 22-летнего хавбека французского «Лиона» Тангая Н’Домбеле. Они готовы выложить £ 50 млн ($ 63,685 млн) за футболиста, которого называют «новым Канте», говорится в сообщении The Sport Review.
По информации издания, лондонцы пристально следят за французом в течение трёх лет. Он привлёк их внимание, выступая за «Амьен». «Лион» хочет получить с трансфера футболиста большую сумму. Они требуют £ 70 млн ($ 89,159 млн) за переход Н’Домбеле. «Тоттенхэм Хотспур» также рассматривает возможность приобретения хавбека лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша.
За два сезона в «Лионе» французский полузащитник в 66 матчах забил один мяч и отдал 14 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 22-летнего хавбека в € 65 млн.
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