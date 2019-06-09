«Реал» представил форму из переработанного пластика

«Реал» представил форму, в которой игроки будут выходить на предматчевые тренировки в сезоне-2019/20.
Экипировка выполнена в классическом для «Реала» белом цвете. При этом на форме присутствуют серые пятна. Разработкой данной формы занималась немецкая компания adidas совместно с Parley for the Oceans — организацией по защите мирового океана от загрязнения пластиком. В основе экипировки — переработанные пластиковые бутылки, одноразовая посуда и пакеты, которые были выловлены из прибрежных вод.
Фото доступно на странице «Реала» в «Твиттере».
В минувшем сезоне «Реал» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 38 турах 68 очков и на 19 очков отстав от триумфатора первенства — «Барселоны». В Лиге чемпионов «сливочные» преодолели групповой этап, однако вылетели уже на стадии 1/8 финала, проиграв «Аяксу». В Кубке Испании мадридская команда также не добилась успеха, потерпев поражение от «Барселоны» в двухматчевом полуфинальном противостоянии.
- 9 июня 2019
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