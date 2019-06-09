Т. Азар: Эден осуществил свою мечту, перейдя в «Реал»

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар прокомментировал переход своего брата форварда Эден Азара из лондонского «Челси» в мадридский «Реал».

«Эден осуществил свою мечту. Он этого заслуживает. Он очень доволен тем, как всё обернулось. С «Челси» всё прошло гладко. Стресс? У Эдена нет стресса. Он никогда его не испытывал», — приводит слова Торгана Азара «твиттер» журналиста Кристофа Террера.

Напомним, что 28-летний Эден Азар перешёл в «Реал» за € 100 млн. Он выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Всего за лондонский клуб он провёл 352 матча во всех турнирах, в которых стал автором 110 забитых мячей, а также отдал 92 результативные передачи.

Что касается 26-летнего Торгана, то летом он перейдёт в дортмундскую «Боруссию» за € 25,5 млн.