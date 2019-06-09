«Манчестер Юнайтед» готовит предложение об аренде Бэйла
Вингер «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Mirror.
По информации источника, «красные дьяволы» уже готовят предложение об аренде 29-летнего игрока «сливочных». Манкунианский клуб рассчитывает взять валлийца в годичную аренду с возможностью её продления ещё на один сезон. Этот переход позволил бы «Реалу» сэкономить на зарплате футболисту порядка € 55 млн и получить к тому же определённую сумму от «МЮ» за аренду.
В завершившемся сезоне Бэйл принял участие в 42 матчах на клубном уровне. На счету вингера 14 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее валлиец заявил, что не намерен покидать «Реал».
«Реал» должен продать игроков на € 300 млн, чтобы избежать проблем с FFP
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