Т. Силва: сборная Бразилии нуждается в Коутиньо, особенно в отсутствие Неймара

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва оценил важность для команды полузащитника Филиппе Коутиньо, который сталкивался с трудностями в ходе минувшего сезона в составе «Барселоны».



«На первом месте стоит командная игра. Коутиньо провёл непростой сезон в «Барселоне». От него многого требовали, и много раз болельщики гудели ему. Но в сборной у него совсем другое положение. Здесь он главная звезда, особенно когда нет Неймара.



Коутиньо хочет играть. В двух последних товарищеских матчах он был лучшим на поле. Не только из-за голов и передач, но и из-за оборонительных действий. Сейчас он ищет счастье. В первой игре я старался передать Филиппе спокойствия и просил Неймара помогать ему. Мы нуждаемся в Коутиньо, особенно в отсутствие Неймара», — цитирует Силву Goal.com.

Худший сезон Неймара. Ни один футболист не проходил через такое Ничего хорошего.