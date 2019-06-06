Худший сезон Неймара. Ни один футболист не проходил через такое

Недавно на «Чемпионате» вышла статья о том, в какую ситуацию попал нападающий Антуан Гризманн. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2023 года, но он заявил об уходе из клуба. При этом интерес к нему со стороны «Барселоны» угас после ряда историй. Там удивительная цепочка событий.
Однако все проблемы Гризманна кажутся мелочью на фоне ада, который творится вокруг Неймара в 2019-м году. Давайте по порядку. В феврале бразилец получил травму (трещина пятой плюсневой кости) в матче с «Марселем». Вы наверняка помните, с каким лицом Неймар досматривал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов от «МЮ».
Затем УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей. А уже на следующий день бразилец повёлся на провокацию фаната «Ренна» и ударил его по лицу во время церемонии награждения. Мы уже рассказывали обо этих историях месяц назад:
Тогда казалось, что это максимальный уровень скандальности. Мы вынуждены признать, что ошиблись. Подъехала новая порция сериала «Приключения сумасшедшего Неймара». Как ей не подъехать после слов нападающего: «Мне нравится сталкиваться с новыми вызовами».
Неймар прилетел в сборную Бразилии на личном вертолете за 13 миллионов евро и первым делом узнал, что в связи со скандалами лишён капитанской повязки в сборной (теперь она у Дани Алвеса). По информации главного бразильского здания GloboEsporte форвард имел длительную беседу с главным тренером Тите, во время которой Неймар много плакал.
Дело в том, что сейчас на форварда свалилось всё, что только возможно. Помимо перечисленного ситуацию усугубили ещё три вещи:
1. У Неймара испортились отношения с Мбаппе после того, как бразилец сказал, что молодым игрокам «ПСЖ» нужно меньше говорить и больше делать. Мбаппе воспринял это на свой счёт.
2. Приехав в сборную, Неймар получил травму на тренировке и закончил её досрочно.
3. Модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, подав заявление в полицейский участок Сан-Пауло. По её словам, инцидент случился 15 мая.
Неймар сразу отреагировал и сказал, что ситуация застала его врасплох, что секс был по обоюдному желанию, а всё это – вымогательство. Отец Неймара выразил готовность продемонстрировать переписки сына в WhatsApp. Мать Неймара призвала сына: «Прости эту девочку». А сестра Неймара к ней обратилась: «Надеюсь, вы сможете спокойно спать по ночам».
Тем временем модель изменила показания. Она подтвердила, что секс был по обоюдному желанию, но указала на применение к ней физической силы со стороны Неймара. Бразильские СМИ сообщали, что ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Полиция вручила Неймару повестку в суд на базе сборной и уведомила, что конфискует его телефон. Бразильской конфедерации футбола удалось договориться, что игрок даст показания 7 июня – после товарищеских матчей.
Вы можете представить, в каком состоянии Неймар выходил на поле сегодня в товарищеском матче против сборной Катара. Игра началась в 3:30 ночи по московскому времени. Перед встречей президент Бразилии Болсонару выразил поддержку нападающему: «Я хотел бы обнять Неймара перед игрой. Он переживает трудное время, но я верю ему».
Неймар отыграл лишь 21 минуту и покинул поле, потому что получил третье повреждение за последние четыре месяца. Оказалось, что у Неймара разрыв связок голеностопа. Форвард покинул стадион на костылях.
Одновременно вместе с этим сегодня появилось видео, где Неймар и та самая модель сначала начали обниматься, а потом повздорили.
Часто лента новостей забита удивительным. Вчера соседствовало вот такое:
А сегодняшняя ночь была посвящена Неймару:
Сезон для него начался неплохо, но закончился максимально ужасно. Казалось, единственный способ спасти сезон – победа на Кубке Америке. Но турнир закончился для Неймара еще до старта. Хотя это еще не самое страшное для него на сегодня.
- 6 июня 2019
-
20:18
-
20:16
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:23
-
19:17
-
19:01
-
18:54
-
18:48
-
18:42
-
18:33
-
18:14
-
18:04
-
18:04
-
17:43
-
17:24
-
17:22
-
17:12
-
16:57
-
16:55
-
16:41
-
16:39
-
16:23
-
16:21
-
16:11
-
16:03
-
15:52
-
15:50
-
15:23
-
15:23
-
15:13
-
15:03
-
14:47
-
14:33