Худший сезон Неймара. Ни один футболист не проходил через такое

Недавно на «Чемпионате» вышла статья о том, в какую ситуацию попал нападающий Антуан Гризманн. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2023 года, но он заявил об уходе из клуба. При этом интерес к нему со стороны «Барселоны» угас после ряда историй. Там удивительная цепочка событий.

Гризманн в идиотской ситуации. Похоже, майское заявление было ошибкой У форварда что-то пошло не так.

Однако все проблемы Гризманна кажутся мелочью на фоне ада, который творится вокруг Неймара в 2019-м году. Давайте по порядку. В феврале бразилец получил травму (трещина пятой плюсневой кости) в матче с «Марселем». Вы наверняка помните, с каким лицом Неймар досматривал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов от «МЮ».

Неймар Фото: BT Sport

Затем УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей. А уже на следующий день бразилец повёлся на провокацию фаната «Ренна» и ударил его по лицу во время церемонии награждения. Мы уже рассказывали обо этих историях месяц назад:

Неймар портит футбол. Просто бесхребетный и избалованный парень С таким характером Неймар никогда не получит «Золотой мяч».

Тогда казалось, что это максимальный уровень скандальности. Мы вынуждены признать, что ошиблись. Подъехала новая порция сериала «Приключения сумасшедшего Неймара». Как ей не подъехать после слов нападающего: «Мне нравится сталкиваться с новыми вызовами».

Неймар прилетел в сборную Бразилии на личном вертолете за 13 миллионов евро и первым делом узнал, что в связи со скандалами лишён капитанской повязки в сборной (теперь она у Дани Алвеса). По информации главного бразильского здания GloboEsporte форвард имел длительную беседу с главным тренером Тите, во время которой Неймар много плакал.

Дело в том, что сейчас на форварда свалилось всё, что только возможно. Помимо перечисленного ситуацию усугубили ещё три вещи:



1. У Неймара испортились отношения с Мбаппе после того, как бразилец сказал, что молодым игрокам «ПСЖ» нужно меньше говорить и больше делать. Мбаппе воспринял это на свой счёт.

2. Приехав в сборную, Неймар получил травму на тренировке и закончил её досрочно.

3. Модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, подав заявление в полицейский участок Сан-Пауло. По её словам, инцидент случился 15 мая.



Неймар сразу отреагировал и сказал, что ситуация застала его врасплох, что секс был по обоюдному желанию, а всё это – вымогательство. Отец Неймара выразил готовность продемонстрировать переписки сына в WhatsApp. Мать Неймара призвала сына: «Прости эту девочку». А сестра Неймара к ней обратилась: «Надеюсь, вы сможете спокойно спать по ночам».

Тем временем модель изменила показания. Она подтвердила, что секс был по обоюдному желанию, но указала на применение к ней физической силы со стороны Неймара. Бразильские СМИ сообщали, что ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Полиция вручила Неймару повестку в суд на базе сборной и уведомила, что конфискует его телефон. Бразильской конфедерации футбола удалось договориться, что игрок даст показания 7 июня – после товарищеских матчей.

Вы можете представить, в каком состоянии Неймар выходил на поле сегодня в товарищеском матче против сборной Катара. Игра началась в 3:30 ночи по московскому времени. Перед встречей президент Бразилии Болсонару выразил поддержку нападающему: «Я хотел бы обнять Неймара перед игрой. Он переживает трудное время, но я верю ему».

Неймар отыграл лишь 21 минуту и покинул поле, потому что получил третье повреждение за последние четыре месяца. Оказалось, что у Неймара разрыв связок голеностопа. Форвард покинул стадион на костылях.



Одновременно вместе с этим сегодня появилось видео, где Неймар и та самая модель сначала начали обниматься, а потом повздорили.

Часто лента новостей забита удивительным. Вчера соседствовало вот такое:

А сегодняшняя ночь была посвящена Неймару:

Сезон для него начался неплохо, но закончился максимально ужасно. Казалось, единственный способ спасти сезон – победа на Кубке Америке. Но турнир закончился для Неймара еще до старта. Хотя это еще не самое страшное для него на сегодня.