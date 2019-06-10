ЦСКА объявил об уходе Базелюка
ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба нападающего Константина Базелюка.
У 26-летнего футболиста истекло соглашение с «армейцами», и теперь он приобрёл статус свободного агента. Таким образом, форвард может бесплатно перейти в любую команду.
Базелюк является воспитанником ЦСКА и принадлежал клубу с начала карьеры, которая стартовала в 2013 году. После двух лет в составе московской команды игрок на протяжении четырёх лет выступал за другие клубы на правах аренды. Среди них – «Торпедо», «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Эшторил», «Анжи» и «Зброёвка».
Минувший сезон Константин провёл в «СКА-Хабаровск». Нападающий принял участие в 30 матчах ФНЛ, в которых записал на свой счёт 7 голов, а также получил 1 жёлтую карточку.
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