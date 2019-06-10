Касаев может перейти в курский «Авангард»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Локомотива» Алан Касаев может перейти в курский «Авангард».
Переход футболиста может состояться в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с «железнодорожниками» истекает 30 июня, поэтому он достанется новому клубу бесплатно. В завершившемся сезоне «Авангард» финишировал на восьмом месте в Футбольной национальной лиге.
33-летний Касаев является воспитанником владикавказского «Спартака». В минувшем сезоне он вначале выступал на правах аренды за «Балтику», за которую провёл 21 матч в ФНЛ и забил один гол. В зимнее трансферное окно Касаева арендовал «Сочи». В составе сочинского клуба игрок принял участие в 11 матчах ФНЛ, в которых не отметился результативными действиями.
Котов: Касаев шутит, что стоит ему понюхать шашлык, и вес сразу растёт
- 10 июня 2019
-
18:27
-
18:19
-
17:59
-
17:58
-
17:43
-
17:32
-
17:15
-
17:14
-
17:00
-
16:55
-
16:40
-
16:32
-
16:22
-
16:19
-
16:13
-
15:57
-
15:42
-
15:33
-
15:15
-
15:07
-
15:01
-
14:30
-
14:13
-
14:12
-
14:05
-
13:56
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:25
-
13:21
-
12:49
-
12:44
-
12:40
-
12:34
Партнерский контент