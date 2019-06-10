Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Локомотива» Алан Касаев может перейти в курский «Авангард».

Переход футболиста может состояться в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с «железнодорожниками» истекает 30 июня, поэтому он достанется новому клубу бесплатно. В завершившемся сезоне «Авангард» финишировал на восьмом месте в Футбольной национальной лиге.

33-летний Касаев является воспитанником владикавказского «Спартака». В минувшем сезоне он вначале выступал на правах аренды за «Балтику», за которую провёл 21 матч в ФНЛ и забил один гол. В зимнее трансферное окно Касаева арендовал «Сочи». В составе сочинского клуба игрок принял участие в 11 матчах ФНЛ, в которых не отметился результативными действиями.