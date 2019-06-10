«Шальке-04» представил новичка в образе персонажа из «Южного Парка»

«Шальке-04» с юмором объявил о переходе защитника «Эвертона» Джонджо Кенни на правах аренды, представив его в образе персонажа мультсериала «Южный Парк» Кенни Маккормика.

«Боже мой, они арендовали Кенни», — сообщает пресс-служба «Шальке» в официальном «твиттере» клуба.

Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2020 года.

22-летний Кенни является воспитанником «Эвертона». В минувшем сезоне он принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (8 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с ливерпульским клубом действителен до лета 2022 года.

«Шальке-04» в завершившемся сезоне финишировал на 14-м месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.