«Шальке-04» объявил о назначении Вагнера новым главным тренером

Новым главным тренером «Шальке-04» станет Давид Вагнер, последним местом работы которого был «Хаддерсфилд Таун». Об этом информирует официальный сайт гельзенкирхенского клуба.

47-летний специалист возглавит команду по окончании текущего сезона. Стороны подписали контракт сроком на три года. Спортивный директор «Шальке-04» Йохен Шнайдер, комментируя назначение Вагнера, сказал: «Мы рады, что смогли заполучить Давида Вагнера в качестве тренера. Он прекрасно вписывается в наш профиль требований».

В бытность игроком Вагнер выступал за «Шальке-04» в период с 1995 по 1997 год. Всего в составе гельзенкирхенского клуба он сыграл 36 матчей и забил 3 мяча. Из «Хаддерсфилд Таун» он был уволен в январе этого года.