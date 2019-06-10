УЕФА признал финт Нойера в матче с Беларусью моментом дня
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер совершил шикарный финт в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Беларусью (2:0). Действия немецкого голкипера были признаны УЕФА моментом дня.
В одном из эпизодов матча Нойер шикарно обыграл полузащитника соперника Юрия Ковалёва. Примечательно, что вратарь финтил практически на лицевой линии. В этой встрече победу немцам принесли голы Лероя Зане и Марко Ройса.
Видео эпизода можно посмотреть также в «твиттере» УЕФА.
Германия занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков в двух матчах. Беларусь (0) после трёх матчей занимает последнее, 5-е место.
33-летний Нойер в минувшем сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Германии, в которых пропустил 23 гола.
Нойер: хочу играть в футбол так долго, насколько позволит моё тело
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