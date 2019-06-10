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Мусаев получил тренерскую лицензию категории А

Мусаев получил тренерскую лицензию категории А
Футбол / РПЛ 0

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сдал экзамен для получения тренерской лицензии категории А. Теперь специалист может стать полноценным главным тренером команды. Ранее из-за отсутствия лицензии Мусаев не мог официально возглавить «Краснодар».

«Да, Мурад Мусаев сдал экзамены на получение тренерской категории А», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Краснодара».

35-летний Мусаев фактически возглавляет «Краснодар» с апреля 2018 года. При этом главным тренером команды номинально числится Олег Фоменко. В минувшем сезоне краснодарский клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и впервые в своей истории завоевал право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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