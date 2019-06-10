Классон получил травму в матче с Испанией, швед не смог сам покинуть поле
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в игре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в составе сборной Швеции с национальной командой Испании.
На 26-й минуте матча 27-летний хавбек неудачно приземлился на газон после фола со стороны защитника «красной фурии» Жорди Альбы. Продолжить игру игрок «Краснодара» так и не смог. Поле он покидал при помощи медицинского персонала. На 27-й минуте вместо травмировавшегося футболиста на поле вышел Якоб Юханссон.
В завершившемся сезоне на клубном уровне Классон сыграл 42 матча. На счету полузащитника 15 забитых мячей и 10 результативных передач. В составе сборной Швеции хавбек провёл 36 игр и забил 6 мячей.
К 41-й минуте счёт в игре Испания — Швеция не открыт.
Полузащитник «Краснодара» Классон женился
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